Первый случай заражения человека личинками мясной мухи выявлен в США

10:32 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские медики зафиксировали первый в США случай заражения человека личинками американской тропической мясной мухи. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

По его данным, заражение выявлено у человека, который прибыл в штат Мэриленд из Гватемалы. Как отмечает Reuters, информацию о первом в США случае заражения человека личинками этого насекомого сообщили ветеринарам штата. Кроме того, аналогичные данные распространяются по ассоциации производителей крупного рогатого скота.

Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний США и департамента здравоохранения Мэриленда не прокомментировали агентству эту информацию.

Личинки американской тропической мясной мухи питаются плотью домашнего скота и других теплокровных животных. Изначально вспышка распространения этих мух была зафиксирована в Центральной Америке и на юге Мексики, после чего паразиты распространились и на другие регионы.

