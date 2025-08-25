0
Китай обвинил США в искажении права свободного судоходства ради применения силы

10:05 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти считают американскую трактовку свободного судоходства искажением общепринятого международного права для оправдания Вашингтоном его политики силового давления. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов (МПР) КНР.

«Свобода судоходства» по-американски включает большое количество концепций и стандартов так называемого обычного международного обычного права, созданных и установленных самими Соединенными Штатами, которые противоречат международному праву и практике многих стран», — говорится на странице ведомства в социальной сети в комментарии к «Докладу о правовой оценке „свободы судоходства“ США», который был распространен в понедельник Институтом стратегии морского развития при МПР.

Цель этого документа — «проверить соответствие и обоснованность» заявлений и действий Соединенных Штатов касательно свободы судоходства. В частности, речь идет о нормах прохода боевых кораблей и проведения спасательных операций на море, правовом статусе островных территорий, разграничительных линиях, исключительных экономических зонах и пространстве идентификации воздушной обороны.

«Соединенные Штаты в максимальной степени опираются на соответствующие утверждения и методы, чтобы ущемлять законные права и интересы других стран, расширять свои собственные права и свободы, получать „свободу“, не ограниченную законом», — подчеркивается в комментарии.

В опубликованном докладе сделан вывод, что так называемая свобода судоходства по-американски не имеет основы в международном праве и «отражает обычную практику США по использованию военной силы для оказания давления на другие страны».

«Свобода судоходства» по-американски служит национальным интересам Соединенных Штатов и их геополитической стратегии, <…> демонстрируя явную незаконность, иррациональность и двойные стандарты», — подытожило МПР.

