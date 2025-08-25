В Киргизии остановлены поиски пропавших на пике Победы двух альпинистов из Ирана

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работы по поиску пропавших на пике Победы в Киргизии двух альпинистов из Ирана остановлены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киргизского МЧС.

«Все поисковые работы остановлены, пока неизвестно — возобновятся ли в этом году», — заявил представитель пресс-службы.