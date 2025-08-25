0
НОВОСТИ

КНР не планирует отправлять миротворцев на Украину — МИД

11:32 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай не планирует отправлять воинский контингент на Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя публикацию газеты Welt.

«Соответствующая информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна», — отметил дипломат.

