Группы ВС РФ заходят на окраины Константиновки в ДНР — Пушилин
11:05 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил РФ заходят на окраины Константиновки в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Мы видим освобождение населенных пунктов и на Константиновском направлении. Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки. Но и для нас важно было освобождение населенного пункта Клебан-Бык», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
