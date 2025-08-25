Группы ВС РФ заходят на окраины Константиновки в ДНР — Пушилин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил РФ заходят на окраины Константиновки в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.

«Мы видим освобождение населенных пунктов и на Константиновском направлении. Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки. Но и для нас важно было освобождение населенного пункта Клебан-Бык», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».