0
0
90
НОВОСТИ

Врио замгубернатора Курской области Базаров задержан

11:00 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан, идут следственные действия. Об этом на заседании облправительства сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«У нас задержан врио губернатора Курской области Владимир Базаров. В настоящий момент проходит следственные действия. Речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы. Напомню, что он до перехода к нам в этом году работал заместителем губернатора по строительству Белгородской области», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 25.08.2025
КНР не планирует отправлять миротворцев на Украину — МИД
0
12
11:20 25.08.2025
Задержана женщина, доставившая в УФСБ по Крыму бомбу внутри иконы
0
59
11:05 25.08.2025
Группы ВС РФ заходят на окраины Константиновки в ДНР — Пушилин
0
87
10:32 25.08.2025
Первый случай заражения человека личинками мясной мухи выявлен в США
0
143
10:20 25.08.2025
70% британцев недовольны действиями правительства против нелегальной миграции — опрос
0
184
10:05 25.08.2025
Китай обвинил США в искажении права свободного судоходства ради применения силы
0
205
10:00 25.08.2025
Все пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми, их доставляют в Курильск
0
205
09:32 25.08.2025
В Киргизии остановлены поиски пропавших на пике Победы двух альпинистов из Ирана
0
244
09:25 25.08.2025
Клиенты Сбера снова могут платить айфоном
0
258
09:20 25.08.2025
Глава ВГА Харьковской области надеется на установление контроля ВС РФ во всем регионе
0
239

Возврат к списку