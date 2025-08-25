Врио замгубернатора Курской области Базаров задержан
11:00 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан, идут следственные действия. Об этом на заседании облправительства сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«У нас задержан врио губернатора Курской области Владимир Базаров. В настоящий момент проходит следственные действия. Речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы. Напомню, что он до перехода к нам в этом году работал заместителем губернатора по строительству Белгородской области», — сказал он.
НОВОСТИ
- 11:32 25.08.2025
- КНР не планирует отправлять миротворцев на Украину — МИД
- 11:20 25.08.2025
- Задержана женщина, доставившая в УФСБ по Крыму бомбу внутри иконы
- 11:05 25.08.2025
- Группы ВС РФ заходят на окраины Константиновки в ДНР — Пушилин
- 10:32 25.08.2025
- Первый случай заражения человека личинками мясной мухи выявлен в США
- 10:20 25.08.2025
- 70% британцев недовольны действиями правительства против нелегальной миграции — опрос
- 10:05 25.08.2025
- Китай обвинил США в искажении права свободного судоходства ради применения силы
- 10:00 25.08.2025
- Все пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми, их доставляют в Курильск
- 09:32 25.08.2025
- В Киргизии остановлены поиски пропавших на пике Победы двух альпинистов из Ирана
- 09:25 25.08.2025
- Клиенты Сбера снова могут платить айфоном
- 09:20 25.08.2025
- Глава ВГА Харьковской области надеется на установление контроля ВС РФ во всем регионе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать