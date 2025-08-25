Врио замгубернатора Курской области Базаров задержан

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан, идут следственные действия. Об этом на заседании облправительства сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«У нас задержан врио губернатора Курской области Владимир Базаров. В настоящий момент проходит следственные действия. Речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы. Напомню, что он до перехода к нам в этом году работал заместителем губернатора по строительству Белгородской области», — сказал он.