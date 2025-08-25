Все пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми, их доставляют в Курильск

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели обнаружили группу туристов, потерявшихся ранее в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Как сообщает в своем телеграм-канале глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин, вертолет МЧС уже везет их в Курильск.

«Оперативная информация по пропавшей группе туристов в районе вулкана Баранского: все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации в городе Курильске», — сообщил Истомин.