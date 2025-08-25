Задержана женщина, доставившая в УФСБ по Крыму бомбу внутри иконы
11:20 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Волгоградской области, принесшую в здание УФСБ по Крыму и Севастополю мощное взрывное устройство, вмонтированное в икону. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ России. Задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области, которая в целях возврата похищенных в результате телефонного мошенничества денежных средств обманным путем была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами с использованием мессенджера Telegram», — сообщили в ЦОС.
По указанию украинского куратора она прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на контрольно-пропускной пункт здания УФСБ по Республике Крым и Севастополю. При осмотре в иконе обнаружено и обезврежено СВУ фугасного типа, мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте.
