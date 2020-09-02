Более 2,4 млрд руб. будет выделено на оснащение лабораторий и научных центров университету "Сириус" - Мишустин

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России выделит научно-технологическому университету "Сириус" более 2,4 млрд руб. для оснащения оборудованием лабораторий и научных центров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Вчера на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре мы подробно обсуждали меры поддержки науки, привлечение молодежи для работы в этой сфере. Именно с этой целью создавался научно- технологический университет "Сириус". Чтобы ускорить запуск образовательных программ и научных исследований, выделяем этому университету более 2,4 млрд руб. Средства направим на оснащение научных центров и лабораторий необходимым оборудованием", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.

По его словам, в правительстве рассчитывают, что университет "Сириус" станет центром инноваций, который будет привлекать российские компании в сфере биотехнологий, искусственного интеллекта, других передовых направлений.