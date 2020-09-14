Андрей Воробьев поручил обеспечить жителей питьевой водой

20:20

Фото пресс-службы правительства Московской области



Еще более 300 тыс жителей Подмосковья будут обеспечены качественной питьевой водой в этом году. Губернатор Московской областипоручил уделить особое внимание территориям, где этот вопрос стоит остро, а также активно информировать граждан о проводимых работах.

«Это тема раньше звучала часто и много, и, к сожалению, сегодня до сих пор ряд городов испытывает проблемы с чистой водой, - сказал губернатор. - Необходимо выделить наиболее чувствительные территории - это Орехово-Зуево, Балашиха, Дзержинский, - и поставить четкие сроки завершения работ».

В рамках губернаторской программы «Чистая вода» в 2020 году будут введены 30 водозаборных узлов в городских округах Егорьевск, Можайский, Пушкинский, Рузский, Коломенский, Дмитровский, а также водопроводы и насосные станции в Дзержинском. Кроме того, завершится капремонт сетей в Балашихе и Орехово-Зуеве. Специалисты муниципальных Центров управления регионом и отраслевых подразделений ведут работу по информированию о регламентных и аварийных работах, осуществляют контроль за эксплуатацией внешних сетей и МКД.

«Сегодня нет никаких рисков ни по Дмитрову, ни по Пушкину, ни по Орехово-Зуеву - мы идем в графике. По Балашихе - сроки очень сжаты, но в этом году мы все работы завершим. Также как и по Дзержинскому», - доложил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Реализация программы «Чистая вода» началась в Подмосковье в 2014 году, она позволила обеспечить ею около 92% жителей региона. Из «красной зоны» выведено 11 из 12 муниципалитетов - это практически все крупные города Московской области. За 6 лет качественная питьевая вода пришла в дома более 1,5 млн человек, построено и модернизировано несколько сотен объектов водоснабжения. В 2021-м мероприятия по программе «Чистая вода» улучшат качество жизни еще для более 135 тыс. жителей Подмосковья.