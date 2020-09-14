Андрей Воробьев поручил обеспечить жителей питьевой водой
20:20 14.09.2020
|
Фото пресс-службы правительства Московской области
«Это тема раньше звучала часто и много, и, к сожалению, сегодня до сих пор ряд городов испытывает проблемы с чистой водой, - сказал губернатор. - Необходимо выделить наиболее чувствительные территории - это Орехово-Зуево, Балашиха, Дзержинский, - и поставить четкие сроки завершения работ».
В рамках губернаторской программы «Чистая вода» в 2020 году будут введены 30 водозаборных узлов в городских округах Егорьевск, Можайский, Пушкинский, Рузский, Коломенский, Дмитровский, а также водопроводы и насосные станции в Дзержинском. Кроме того, завершится капремонт сетей в Балашихе и Орехово-Зуеве. Специалисты муниципальных Центров управления регионом и отраслевых подразделений ведут работу по информированию о регламентных и аварийных работах, осуществляют контроль за эксплуатацией внешних сетей и МКД.
«Сегодня нет никаких рисков ни по Дмитрову, ни по Пушкину, ни по Орехово-Зуеву - мы идем в графике. По Балашихе - сроки очень сжаты, но в этом году мы все работы завершим. Также как и по Дзержинскому», - доложил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.
Реализация программы «Чистая вода» началась в Подмосковье в 2014 году, она позволила обеспечить ею около 92% жителей региона. Из «красной зоны» выведено 11 из 12 муниципалитетов - это практически все крупные города Московской области. За 6 лет качественная питьевая вода пришла в дома более 1,5 млн человек, построено и модернизировано несколько сотен объектов водоснабжения. В 2021-м мероприятия по программе «Чистая вода» улучшат качество жизни еще для более 135 тыс. жителей Подмосковья.
НОВОСТИ
- 20:40 14.09.2020
- РФ не захоранивает, а тщательно перерабатывает "урановые хвосты" из Европы - глава Росатома
- 20:00 14.09.2020
- Глава МИД РФ отменил визит в Берлин
- 19:20 14.09.2020
- Материнский капитал вырастет в 2021 году до 483 882 рублей
- 18:40 14.09.2020
- Япония должна обсуждать с РФ принадлежность "северных территорий" - будущий премьер
- 18:00 14.09.2020
- Врачи сообщили о заметном улучшении состояния здоровья Алексея Навального
- 17:32 14.09.2020
- Иностранцам, возможно, придется платить за получение права работать в РФ
- 17:12 14.09.2020
- Полеты ядерных бомбардировщиков США в небе Украины станут регулярными - ВСУ
- 17:00 14.09.2020
- Путин показал, что границы Белоруссии - это границы Союзного государства, заявил Лукашенко
- 16:32 14.09.2020
- Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд
- 16:12 14.09.2020
- Мужчину, забравшегося на крышу монастыря в Петербурге, удалось убедить спуститься
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать