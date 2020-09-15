Все запасы "Новичка" на территории РФ уничтожены - Нарышкин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ, включая и запасы "Новичка", в установленном порядке. Об этом сообщил во вторник журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Они (боевые отравляющие вещества - прим. ТАСС) были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентацией ОЗХО, это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеется производство или старые запасы боевых отравляющих веществ, это, конечно, дезинформация", - сказал он.