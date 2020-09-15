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НОВОСТИ

В Москве объяснили рост числа случаев COVID-19

12:35 15.09.2020

Зафиксированный в Москве рост количества новых случаев заражения COVID-19 объясняется целым рядом факторов, отмечают представители столичного Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По данным штаба, главный из них - в мегаполисе в последнее время проводят все больше тестирований. В частности, количество проводимых тестов увеличилось с 40 до 60 тыс. в день. При этом тест-системы действуют все точнее, что уменьшает число ложноотрицательных результатов. Однако доля выявленных случаев COVID-19 от общего количества тестов все же уменьшается.

В Оперштабе констатируют также, что в транспорте и общественных местах стало больше людей, которые вернулись на работу и в образовательные учреждения. Также в городе больше теперь и туристов: с середины июня в Москве побывали более 1,5 млн гостей.

«При этом коронавирус не становится агрессивнее. Доля бессимптомных и легко болеющих остается высокой - 50%. Доля крайне тяжелых больных от общего числа госпитализированных уменьшилась за месяц на 13%. Аппараты искусственной вентиляции легких свободны на 90%. Ситуация в Москве остается контролируемой, поскольку уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий. Более 60% коек, специально выделенных под COVID, сейчас свободны», - сообщает Оперативный штаб.

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