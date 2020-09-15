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Боррель считает, что ЕС должен присвоить имя Навального санкционному режиму за нарушение прав человека

17:00 15.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что ЕС должен присвоить имя Алексея Навального санкционному режиму за нарушение прав человека. Сегодня на сессии Европарламента он сказал, что произошедшее с ведущим российским оппозиционным политиком должно заставить европейские страны прекратить дискуссию. Боррель считает, что Европейский союз должен утвердить механизм, аналогичный «акту Магнитского» в США, и имя Навального в будущем будет ассоциироваться с санкциями ЕС против тех, кто нарушает права человека.  Эхо Москвы

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