Андрей Воробьев: «Хочется пожелать, чтобы каждый из профессионалов приобрел квартиру своей мечты в Подмосковье»
18:27 15.09.2020
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«Мы видим, что реализация программы является важной мерой поддержки, ежегодно у нас все больше желающих стать ее участниками,– отметил губернатор Андрей Воробьёв. - Всего в этом году по программе «Социальная ипотека» вручим 365 свидетельств – учителям, врачам, тренерам, молодым ученым и уникальным специалистам. Хочется пожелать, чтобы каждый из профессионалов приобрел квартиру своей мечты в Подмосковье».
Губернаторская программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года. За это время жилищные сертификаты получили более 300 работников сферы образования. В области им оказываются также другие меры поддержки. В частности, предусмотрены «подъемные» в размере 150 тыс рублей для молодых специалистов, доплата за классное руководство.
«Квартира для педагога - это важная мотивация. И если раньше все преподаватели мечтали о столичных школах, то сегодня работа учителем в Подмосковье - это престижно и привлекательно», - сказал учитель физкультуры школы №2 г.о. Шатура Максим Селезнев.
За 4 года участниками программы «Социальная ипотека» стали более 1,7 тыс человек.
«Это очень хороший проект! У нас с супругом 2 детей, в Московской области мы снимаем квартиру, а хочется, конечно, приобрести свою. Теперь начнем присматривать жилье, хочу дальнейшие годы посвятить работе в Подмосковье», - сказала учитель начальных классов гимназии г.о. Протвино Виктория Черепова.
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