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На Барбадосе больше не хотят признавать Елизавету II главой государства - СМИ

11:32 16.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Барбадоса больше не желают признавать Елизавету II главой государства. «Пришло время оставить позади наше колониальное прошлое. Жители Барбадоса хотят главу государства барбадосца», — заявила генерал-губернатор страны Сандра Мейсон.

Остров Барбадос в Карибском море получил независимость в 1966 году, однако до сих пор королева Великобритании остаётся главой государства.

«Получив независимость более полувека назад, наша страна не может сомневаться в своей способности к самоуправлению», —добавила генерал-губернатор, чьи слова цитируют местные СМИ.

Власти островного государства планируют перейти на самоуправление в следующем году. О реакции Британии пока информации нет.  Говорит Москва

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