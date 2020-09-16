На Барбадосе больше не хотят признавать Елизавету II главой государства - СМИ
11:32 16.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Власти Барбадоса больше не желают признавать Елизавету II главой государства. «Пришло время оставить позади наше колониальное прошлое. Жители Барбадоса хотят главу государства барбадосца», — заявила генерал-губернатор страны Сандра Мейсон.
Остров Барбадос в Карибском море получил независимость в 1966 году, однако до сих пор королева Великобритании остаётся главой государства.
«Получив независимость более полувека назад, наша страна не может сомневаться в своей способности к самоуправлению», —добавила генерал-губернатор, чьи слова цитируют местные СМИ.
Власти островного государства планируют перейти на самоуправление в следующем году. О реакции Британии пока информации нет. Говорит Москва
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