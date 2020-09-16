Саркози: Москва стала одним из самых современных городов Европы
14:50 16.09.2020
Российская столица смогла сохранить имеющееся историческое наследие и при этом превратиться в один из наиболее современных городов Европы. Такое мнение высказал бывший президент Франции Николя Саркози в Париже на городском форуме MIPIM. «Город мира, который больше всего меня впечатлил своей способностью меняться? Это Москва! Я приезжаю в Москву два-три раза в год уже много лет. Все, кто знают Россию, кто был в Москве, поймут меня: я удивляюсь тому, как Москва сумела сохранить свое историческое наследие и при этом стать одним из самых современных городов Европейского континента. Это исключительно! Я не говорю только о строительстве нового метро. Они нас обогнали», - отметил Саркози.
Форум MIPIM собирает важнейшие компании, работающие в отрасли недвижимости и инноваций. Отметим, что как сообщали СМИ, победителем престижной премии MIPIM Awards в номинации «Лучший объект культуры и спорта» стал московский дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
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