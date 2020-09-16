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НОВОСТИ

Российскую бронетехнику эксплуатируют армии более 40 стран

16:32 16.09.2020 Источник: Интерфакс

Более 40 стран в мире имеют на вооружении российскую и советскую бронетехнику, сообщает Рособоронэкспорт.

"Сегодня более 40 стран активно используют не только современную российскую бронетанковую технику, но даже бронетехнику, поставленную десятилетия тому назад во времена СССР. При этом более половины из этих стран за последние 20 лет заключили с АО "Рособоронэкспорт" крупные контракты на поставку новых партий или модернизацию имеющейся в парке бронетехники с целью радикально повысить боеготовность и боеспособность своих армий", - заявили в пресс-службе компании-спецэкспортёра российского вооружения по случаю 100-летия российского танкостроения.

По данным пресс-службы, за последние 20 лет Россия поставила за рубеж свыше 3 тыс. танков и машин на их базе.

"В настоящее время мировой танковый экспорт уверенно возглавляют получившие в результате российской модернизации качественный современный облик Т-72, Т-80 и Т-90", - сказали в Рособоронэкспорте.

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