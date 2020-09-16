Российскую бронетехнику эксплуатируют армии более 40 стран
16:32 16.09.2020 Источник: Интерфакс
Более 40 стран в мире имеют на вооружении российскую и советскую бронетехнику, сообщает Рособоронэкспорт.
"Сегодня более 40 стран активно используют не только современную российскую бронетанковую технику, но даже бронетехнику, поставленную десятилетия тому назад во времена СССР. При этом более половины из этих стран за последние 20 лет заключили с АО "Рособоронэкспорт" крупные контракты на поставку новых партий или модернизацию имеющейся в парке бронетехники с целью радикально повысить боеготовность и боеспособность своих армий", - заявили в пресс-службе компании-спецэкспортёра российского вооружения по случаю 100-летия российского танкостроения.
По данным пресс-службы, за последние 20 лет Россия поставила за рубеж свыше 3 тыс. танков и машин на их базе.
"В настоящее время мировой танковый экспорт уверенно возглавляют получившие в результате российской модернизации качественный современный облик Т-72, Т-80 и Т-90", - сказали в Рособоронэкспорте.
НОВОСТИ
- 17:12 16.09.2020
- Лукашенко заявил, что следующие выборы президента пройдут по новой конституции
- 17:00 16.09.2020
- Суд во Франции приговорил бывшего главу ВФЛА Балахничева к трем годам тюрьмы
- 16:35 16.09.2020
- РУСАЛ направил в 2020 году более 40 миллионов рублей на авиалесоохрану в Красноярском крае
- 16:12 16.09.2020
- Вопрос "Северного потока - 2" зависит от действий РФ по инциденту с Навальным - кабмин ФРГ
- 16:10 16.09.2020
- Миссия НАТО в Косово получила новую систему слежения
- 16:00 16.09.2020
- Правительство ищет источники для повышения доходной части бюджета, признали в Кремле
- 15:32 16.09.2020
- Глава ЕК выступила против продажи "золотых паспортов"
- 15:12 16.09.2020
- Приговор актеру Ефремову обжаловала компания, владевшая разбитым в ДТП автомобилем
- 15:00 16.09.2020
- США играют ключевую роль в событиях в Белоруссии - глава СВР
- 14:50 16.09.2020
- Саркози: Москва стала одним из самых современных городов Европы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать