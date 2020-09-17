Участников протестов в США могут обвинить в заговоре с целью совершения госпереворота

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр инструктировал федеральных прокуроров на местах жестче обходиться с участниками протестов, сопровождающихся насилием, вплоть до обвинения их в заговоре с целью совершения государственного переворота. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на собственные источники.

Эти источники изложили содержание служебного совещания Барра, состоявшегося на прошлой неделе в режиме телеконференции. Глава Минюста во время совещания предупредил подчиненных о возможности усиления протестов по всей стране по мере приближения выборов 3 ноября. Министр убеждал прокуроров поступать с отдельными участниками акций, перерастающих в массовые беспорядки, по всей строгости закона. Такой подход позволяет предъявлять обвинения в нарушении федеральных законов, а не законов штата или округа.

Согласно публикации, Барр на совещании перечислил дополнительные нормативные акты, которые позволяют обвинять упомянутых выше лиц в заговоре против государства или попытке госпереворота. В качестве примера называются случаи нападения на сотрудников компетентных органов США при исполнении.

Министр юстиции в августе в интервью телеканалу "Фокс ньюс" выразил мнение, что движение "Антифа" на самом деле объединяет современных большевиков, исповедующих коммунистические идеи и использующих приемы фашистов. В конце мая президент Дональд Трамп заявил, что власти США намерены внести движение "Антифа" в список террористических организаций. Он выступил с утверждением, что радикальные левые группировки, в том числе анархистские, несут ответственность за беспорядки и случаи насилия во время протестов в ряде штатов.