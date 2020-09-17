Трамп надеется, что США помогут другим странам с вакциной от коронавируса

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в среду выразил надежду, что США будут помогать с вакциной от коронавируса другим странам мира.

"В конечном итоге мы, надеюсь, будем помогать миру с вакциной", - сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме.

Ранее на этой же пресс-конференции Трамп объявил, что администрация США подготовила план распределения вакцины от коронавируса среди населения и планирует начать этот процесс в середине октября или немного позже.