Программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд рублей
09:20 17.09.2020 Источник: Известия
Исходя из документа, ощутимее остальных планируется урезать финансирование «Демографии», «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и «Жилья и городской среды» — за 2021–2022 годы на 158, 144 и 80 млрд рублей соответственно. Сокращение изначально запланированных трат потребовалось для выделения средств на непредвиденные расходы — антикризисные меры и борьбу с коронавирусом, заявил 16 сентября глава Минфина Антон Силуанов. При этом сама по себе ребалансировка статей бюджета проблем с реализацией нацпроектов вызвать не должна, считают эксперты. По мнению экономистов, снизить эффективность этого процесса способно скорее продление сроков реализации поставленных задач.
Новости
- 10:20 17.09.2020
- ОБСЕ подтвердила блокирование решений Контактной группы из-за постановления Рады о выборах
- 10:07 17.09.2020
- Тина Канделаки стала ведущей программы «Специальный гость» на RTVI
- 10:05 17.09.2020
- Гражданская жена Ассанжа сообщила, что над ним издеваются в тюрьме
- 10:00 17.09.2020
- Суд отправил под домашний арест советника главы "Росатома"
- 09:32 17.09.2020
- Решетников назвал причину недооцененности рубля в мире
- 09:05 17.09.2020
- В ЕС предложили заморозить активы фигурантов расследований ФБК
- 09:00 17.09.2020
- Генпрокуратура Польши требует арестовать российских диспетчеров, работавших в аэропорту в день крушения самолета с президентом
- 08:20 17.09.2020
- В 25 школах Кузбасса выявлены случаи заражения коронавирусом
- 08:10 17.09.2020
- В ближайшие дни в ряде регионов РФ в прогнозируется аномальное тепло
- 08:00 17.09.2020
- Резкий скачок количества заразившихся коронавирусом зафиксирован в Бурятии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать