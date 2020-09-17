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Программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд рублей

09:20 17.09.2020 Источник: Известия

Расходы на нацпроекты в следующие два года намерены сократить почти на 600 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с которой ознакомились «Известия».

Исходя из документа, ощутимее остальных планируется урезать финансирование «Демографии», «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и «Жилья и городской среды» — за 2021–2022 годы на 158, 144 и 80 млрд рублей соответственно. Сокращение изначально запланированных трат потребовалось для выделения средств на непредвиденные расходы — антикризисные меры и борьбу с коронавирусом, заявил 16 сентября глава Минфина Антон Силуанов. При этом сама по себе ребалансировка статей бюджета проблем с реализацией нацпроектов вызвать не должна, считают эксперты. По мнению экономистов, снизить эффективность этого процесса способно скорее продление сроков реализации поставленных задач.

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