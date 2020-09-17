0
0
155
НОВОСТИ

СберМобайл признан самым инновационным виртуальным оператором на международном конкурсе MVNO Awards

11:44 17.09.2020

СберМобайл – виртуальный оператор связи, входящий в экосистему Сбербанка – получил международную премию MVNO Awards в номинации Most Innovative MVNO («Самый инновационный MVNO»). Это первый случай, когда российская компания стала обладателем этой престижной международной награды.

«СберМобайл всего за пару лет вышел на лидирующие позиции среди российских MVNO и стал неотъемлемым элементом нашей экосистемы, с которым тесно интегрированы многие сервисы Группы Сбербанк, – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. – Важнее всего то, что компания ориентируется на самые современные технологии и всегда стремится дать своим клиентам максимум возможного по оптимальным тарифам. Я от всей души поздравляю нашу дочернюю компанию с международным признанием и желаю коллегам и дальше развиваться столь же динамично, задавая новый стандарт работы MVNO в нашей стране».

«Мы запустили проект СберМобайл ровно два года назад, и награда ʺСамый инновационный MVNOʺ подвела итог продуктивной работы команд ʺСбербанк-Телекомаʺ и Сбербанка, – констатирует генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян. – Нам удалось заложить прочный фундамент для дальнейшего успеха на высококонкурентных рынках мобильной связи и интернета вещей».

СберМобайл предлагает клиентам современные цифровые возможности полностью безбумажные процессы подключения и обслуживания, комплексные услуги за счет использования передовых технологий и платформ. Сегодня у компании есть крупнейшие в России коммуникационные платформы по передаче сообщений, голосового и видеотрафика. Также она предоставляет клиентам решения в области автотелематики, интернета вещей и других коммуникационных сервисов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 17.09.2020
Космонавт рассказал о совете от Гагарина после полета в космос
0
0
13:05 17.09.2020
Оснований для перевода школ в РФ на дистанционное обучение нет - глава Минпросвещения
0
41
13:00 17.09.2020
Послу США в РФ заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии - МИД России
0
54
12:32 17.09.2020
Российский МиГ-31 над Беринговым морем перехватил два стратегических бомбардировщика США
0
95
12:20 17.09.2020
Причиной пожара в частной наркоклинике в Красноярске стал поджог - СК
0
126
12:05 17.09.2020
Сборная России поднялась на шесть строчек в рейтинге ФИФА
0
136
12:00 17.09.2020
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
0
168
11:32 17.09.2020
Продажи автомобилей в Европе с начала года упали почти на треть
0
167
11:25 17.09.2020
В "Платформе ОФД", входящей в экосистему Сбербанка, уже более 1 миллиона онлайн-касс
0
182
11:20 17.09.2020
Предварительная причина пожара в клинике Красноярска - короткое замыкание проводки - МЧС
0
198

Возврат к списку