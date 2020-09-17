СберМобайл признан самым инновационным виртуальным оператором на международном конкурсе MVNO Awards

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СберМобайл – виртуальный оператор связи, входящий в экосистему Сбербанка – получил международную премию MVNO Awards в номинации Most Innovative MVNO («Самый инновационный MVNO»). Это первый случай, когда российская компания стала обладателем этой престижной международной награды.

«СберМобайл всего за пару лет вышел на лидирующие позиции среди российских MVNO и стал неотъемлемым элементом нашей экосистемы, с которым тесно интегрированы многие сервисы Группы Сбербанк, – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. – Важнее всего то, что компания ориентируется на самые современные технологии и всегда стремится дать своим клиентам максимум возможного по оптимальным тарифам. Я от всей души поздравляю нашу дочернюю компанию с международным признанием и желаю коллегам и дальше развиваться столь же динамично, задавая новый стандарт работы MVNO в нашей стране».

«Мы запустили проект СберМобайл ровно два года назад, и награда ʺСамый инновационный MVNOʺ подвела итог продуктивной работы команд ʺСбербанк-Телекомаʺ и Сбербанка, – констатирует генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян. – Нам удалось заложить прочный фундамент для дальнейшего успеха на высококонкурентных рынках мобильной связи и интернета вещей».

СберМобайл предлагает клиентам современные цифровые возможности полностью безбумажные процессы подключения и обслуживания, комплексные услуги за счет использования передовых технологий и платформ. Сегодня у компании есть крупнейшие в России коммуникационные платформы по передаче сообщений, голосового и видеотрафика. Также она предоставляет клиентам решения в области автотелематики, интернета вещей и других коммуникационных сервисов.