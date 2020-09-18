Хакеры из Китая украли данные об испанской вакцине от коронавируса - СМИ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские хакеры украли информацию из испанских центров, которые занимаются разработкой вакцины от нового коронавируса. С таким утверждением выступила в пятницу газета "Паис" со ссылкой на неназванные источники, которые якобы располагают сведениями о данных кибератаках.

Как пишет издание, директор Национального разведывательного центра королевства Пас Эстебан предупредила о росте хакерских атак во время режима изоляции в стране. Глава разведки также заявила о кибернападениях против "чувствительных секторов, таких как здравоохранение и фармацевтика", и "кампании <...>, не только в Испании, против лабораторий, которые работают над поиском вакцины от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19". "Паис" утверждает, что в случае с пиренейским королевском кибератака была осуществлена из КНР.

При этом источники газеты не уточнили, какого рода сведения были украдены. Представитель испанского Высшего совета по научным исследованиям заверил, что агентство не зафиксировало никаких краж данных. Три других центра, которые ведут работу над вакциной, также не располагают сведениями о возможных кибератаках.

Сейчас в пиренейском королевстве насчитывается десяток проектов, связанных с разработкой вакцины от коронавируса. Испытаний на людях испанских препаратов пока не проводилось. По данным Всемирной организации здравоохранения, страны мира разрабатывают в настоящее время около 180 вакцин от коронавируса, 35 из них проходят испытания на людях.