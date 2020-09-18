0
0
100
НОВОСТИ

Хакеры из Китая украли данные об испанской вакцине от коронавируса - СМИ

11:20 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские хакеры украли информацию из испанских центров, которые занимаются разработкой вакцины от нового коронавируса. С таким утверждением выступила в пятницу газета "Паис" со ссылкой на неназванные источники, которые якобы располагают сведениями о данных кибератаках.

Как пишет издание, директор Национального разведывательного центра королевства Пас Эстебан предупредила о росте хакерских атак во время режима изоляции в стране. Глава разведки также заявила о кибернападениях против "чувствительных секторов, таких как здравоохранение и фармацевтика", и "кампании <...>, не только в Испании, против лабораторий, которые работают над поиском вакцины от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19". "Паис" утверждает, что в случае с пиренейским королевском кибератака была осуществлена из КНР.

При этом источники газеты не уточнили, какого рода сведения были украдены. Представитель испанского Высшего совета по научным исследованиям заверил, что агентство не зафиксировало никаких краж данных. Три других центра, которые ведут работу над вакциной, также не располагают сведениями о возможных кибератаках.

Сейчас в пиренейском королевстве насчитывается десяток проектов, связанных с разработкой вакцины от коронавируса. Испытаний на людях испанских препаратов пока не проводилось. По данным Всемирной организации здравоохранения, страны мира разрабатывают в настоящее время около 180 вакцин от коронавируса, 35 из них проходят испытания на людях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 18.09.2020
Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с присяжными заседателями
0
32
12:00 18.09.2020
Постпред Белоруссии потребовал прекратить выступление Тихановской в СПЧ ООН
0
48
11:32 18.09.2020
В России пресекли крупную сеть перепродажи билетов в театры через сайты-двойники
0
90
11:05 18.09.2020
Кудрин не видит оснований для роста ВВП РФ выше 3% в 2022-2023 гг.
0
118
11:00 18.09.2020
В России выявили 5 905 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперативный штаб
0
142
10:32 18.09.2020
Джозеф Байден заявил, что считает Россию противником
0
171
10:20 18.09.2020
Глава Еврокомиссии считает "Северный поток-2" политическим проектом
0
186
10:05 18.09.2020
Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг
0
206
10:00 18.09.2020
Президенты ряда стран стали лауреатами "Шнобелевской премии"
0
246
09:32 18.09.2020
В РФ предложили создать "студенческий капитал"
0
254

Возврат к списку