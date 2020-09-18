На выставке HeliRussia 2020 представили вертолетные площадки из алюминия
12:50 18.09.2020
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Фото пресс-службы Алюминиевой ассоциации
В качестве примера готового комплекта настилов для вертолетных площадок на стенде красноярцев был выставлен фрагмент конструкции размером 5х10 метров, относящейся к типу «тяжелых». Эта специально усиленная рабочая площадка в полностью собранном виде способна выдержать воздушное судно с максимальным взлетным весом до 60 тонн – для сравнения этот показатель у самого крупного отечественного вертолета Ми-26 равняется 56 тоннам. Что касается установленного на демонстрационной алюминиевой площадке вертолета Robinson R66, то для него предлагается комплекс «легкого» типа – для машин с максимальным взлетным весом до 5 тонн.
На сегодняшний день есть примеры успешного применения мобильных вертолетных площадок из алюминия. Смонтированная этой весной в аэропорту «Красноярск – Северный» площадка производства ЛПЗ «Сегал» функционирует в активном режиме. За три с небольшим месяца осуществлено уже более 100 циклов взлетов-посадок – в основном это средний вертолет Ми-8. Недавно были проведены заключительные замеры по циклу испытаний сезонной эксплуатации – площадка выдерживает нагрузки и может использоваться и в зимнее время.
«С функциональной точки зрения пилоты вертолетов не видят разницы между бетонной, асфальтовой и алюминиевой площадками, – говорит генеральный конструктор ЛПЗ «Сегал» Алексей Киселев. – А ведь наши конструкции в отличие от бетонных, асфальтовых и стальных не только существенно быстрее и проще монтируются и не подвержены коррозии, но еще и мобильны».
Кроме того, техническая группа аэродрома отметила ремонтопригодность алюминиевой площадки. Однажды часть ее пришлось разобрать, чтобы подсыпать просевший грунт. На ремонт в общей сложности ушло меньше 12 часов.
О достоинствах своей разработки, особенностях алюминиевого покрытия по сравнению с аналогами из других материалов и вариантах применения Алексей Киселев рассказал на круглом столе «Проектирование и строительство вертолетных площадок», который был организован в один из дней работы выставки.
На выставке HELIRUSSIA 2020 генеральный конструктор ЛПЗ «Сегал» Алексей Киселев был отмечен в рамках I Всероссийской ежегодной премии журнала «Гражданская авиация» «Профессионал года». Награда была вручена в номинации «Экспорт» – за успехи в продвижении российской продукции на международные рынки.
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