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НОВОСТИ

На выставке HeliRussia 2020 представили вертолетные площадки из алюминия

12:50 18.09.2020

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Фото пресс-службы Алюминиевой ассоциации
На XIII Международной выставке вертолетной индустрии HELIRUSSIA 2020 в московском МВЦ «Крокус-Экспо» литейно-прессовый завод «Сегал» (предприятие группы компаний «СИАЛ», член Алюминиевой ассоциации) представил сборные покрытия для аэродромов из алюминиевых плит.

В качестве примера готового комплекта настилов для вертолетных площадок на стенде красноярцев был выставлен фрагмент конструкции размером 5х10 метров, относящейся к типу «тяжелых». Эта специально усиленная рабочая площадка в полностью собранном виде способна выдержать воздушное судно с максимальным взлетным весом до 60 тонн – для сравнения этот показатель у самого крупного отечественного вертолета Ми-26 равняется 56 тоннам. Что касается установленного на демонстрационной алюминиевой площадке вертолета Robinson R66, то для него предлагается комплекс «легкого» типа – для машин с максимальным взлетным весом до 5 тонн.

На сегодняшний день есть примеры успешного применения мобильных вертолетных площадок из алюминия. Смонтированная этой весной в аэропорту «Красноярск – Северный» площадка производства ЛПЗ «Сегал» функционирует в активном режиме. За три с небольшим месяца осуществлено уже более 100 циклов взлетов-посадок – в основном это средний вертолет Ми-8. Недавно были проведены заключительные замеры по циклу испытаний сезонной эксплуатации – площадка выдерживает нагрузки и может использоваться и в зимнее время.

«С функциональной точки зрения пилоты вертолетов не видят разницы между бетонной, асфальтовой и алюминиевой площадками, – говорит генеральный конструктор ЛПЗ «Сегал» Алексей Киселев. – А ведь наши конструкции в отличие от бетонных, асфальтовых и стальных не только существенно быстрее и проще монтируются и не подвержены коррозии, но еще и мобильны».

Кроме того, техническая группа аэродрома отметила ремонтопригодность алюминиевой площадки. Однажды часть ее пришлось разобрать, чтобы подсыпать просевший грунт. На ремонт в общей сложности ушло меньше 12 часов.

О достоинствах своей разработки, особенностях алюминиевого покрытия по сравнению с аналогами из других материалов и вариантах применения Алексей Киселев рассказал на круглом столе «Проектирование и строительство вертолетных площадок», который был организован в один из дней работы выставки.

На выставке HELIRUSSIA 2020 генеральный конструктор ЛПЗ «Сегал» Алексей Киселев был отмечен в рамках I Всероссийской ежегодной премии журнала «Гражданская авиация» «Профессионал года». Награда была вручена в номинации «Экспорт» – за успехи в продвижении российской продукции на международные рынки.

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