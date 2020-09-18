В Думу внесен проект о штрафах до 50 тыс. руб. за разглашение данных ограниченного доступа

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутатские поправки в Кодекс об административных правонарушениях о кратном увеличении штрафов за разглашение информации ограниченного доступа внесены в Госдуму, сообщил соавтор законопроекта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Законопроектом предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас от 4 до 5 тыс. рублей)", - передает в пятницу пресс-служба депутата.

По словам Пискарева, под понятие "информация ограниченного доступа" подпадает достаточно много различных данных: это коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и другие.