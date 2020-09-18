В ЕС потребовали освобождения крымских татар, осужденных в РФ
13:32 18.09.2020 Источник: Интерфакс
ЕС не признает применения российского законодательства в Крыму и призывает Россию "прекратить давление на крымскотатарское сообщество".
С таким заявлением выступил в пятницу в Брюсселе официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) в связи с приговором Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону семерым жителям Крыма за причастность к запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
"Европейский союз не признает применения российского законодательства в Крыму и городе Севастополе, поскольку оно является незаконным по международному праву, а также передачу граждан Украины из Крыма в суды в России. ЕС призывает Россию отменить эти решения и без промедления освободить всех незаконно задержанных украинцев", - говорится в заявлении.
"На полуострове должны быть гарантированы международные стандарты прав человека. Полный, свободный и неограниченный доступ международных правозащитников на всю территорию Украины, включая Крым и город Севастополь, по-прежнему имеет первостепенное значение", - подчеркнул представитель ЕВС.
В документе в очередной раз напоминается позиция ЕС: "Европейский союз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ".
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