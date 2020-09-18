В ЕС потребовали освобождения крымских татар, осужденных в РФ

13:32 Источник: Интерфакс

ЕС не признает применения российского законодательства в Крыму и призывает Россию "прекратить давление на крымскотатарское сообщество".

С таким заявлением выступил в пятницу в Брюсселе официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) в связи с приговором Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону семерым жителям Крыма за причастность к запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

"Европейский союз не признает применения российского законодательства в Крыму и городе Севастополе, поскольку оно является незаконным по международному праву, а также передачу граждан Украины из Крыма в суды в России. ЕС призывает Россию отменить эти решения и без промедления освободить всех незаконно задержанных украинцев", - говорится в заявлении.

"На полуострове должны быть гарантированы международные стандарты прав человека. Полный, свободный и неограниченный доступ международных правозащитников на всю территорию Украины, включая Крым и город Севастополь, по-прежнему имеет первостепенное значение", - подчеркнул представитель ЕВС.

В документе в очередной раз напоминается позиция ЕС: "Европейский союз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ".