Цена на препарат для лечения новой коронавируса составит от 11 550 рублей за упаковку - производитель
18:15 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Розничная цена препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "Коронавир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") составит от 11 550 рублей за упаковку, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании - производителя "Р-Фарм".
"На сегодняшний день "Р-Фарм" устанавливает отпускную цену на уровне 11 550 рублей", - сказал официальный представитель компании.
Он уточнил, что в упаковке будет 50 таблеток по 200 мг.
Ранее генеральный директор компании "Промомед", который производит другое лекарство от коронавируса - "Арепливир", сообщил о том, что средство будет стоить в рознице от 12 320 рублей. Минздрав России разрешил применять "Коронавир" и "Арепливир" для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом.
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