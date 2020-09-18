Цена на препарат для лечения новой коронавируса составит от 11 550 рублей за упаковку - производитель

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Розничная цена препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "Коронавир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") составит от 11 550 рублей за упаковку, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании - производителя "Р-Фарм".

"На сегодняшний день "Р-Фарм" устанавливает отпускную цену на уровне 11 550 рублей", - сказал официальный представитель компании.

Он уточнил, что в упаковке будет 50 таблеток по 200 мг.

Ранее генеральный директор компании "Промомед", который производит другое лекарство от коронавируса - "Арепливир", сообщил о том, что средство будет стоить в рознице от 12 320 рублей. Минздрав России разрешил применять "Коронавир" и "Арепливир" для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом.