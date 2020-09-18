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В отношении представителей европейских структур и отдельных стран Минск введет санкции

19:25 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия готова ввести персональные санкции в отношении представителей европейских структур и отдельных стран в ответ на введение Евросоюзом санкций в отношении белорусских официальных лиц. Об этом в пятницу заявил журналистам министр иностранных дел республики Владимир Макей.   

"Мы знаем, что 21 сентября, в понедельник, министры иностранных дел стран - членов Евросоюза будут обсуждать вопрос о санкциях, персональных санкциях в отношении белорусских официальных лиц, - цитирует его пресс-служба МИД Белоруссии. - Естественно, мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут, конечно же, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран - членов Евросоюза. Проект списка у нас также готов".

По его словам, Минск готов запустить санкции сразу после соответствующего решения ЕС.

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