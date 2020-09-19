Два человека погибли, 16 пострадали при стрельбе в американском Рочестере - ТВ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере два человека погибли, 16 пострадали в результате стрельбы, произошедшей в субботу в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк). Об этом, как передает местное отделение телекомпании Эн-би- си, сообщили в полиции города.

Ранее полиция Рочестера на своей странице в "Твиттере" проинформировала о наличии жертв в результате инцидента, но не уточнила их количество. По информации полиции, на месте происшествия работают сотрудники отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Других подробностей об инциденте пока не приводится.