РФ впервые в новейшей истории обладает лучшим оружием - Путин
16:00 19.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин констатировал, что впервые в новейшей истории РФ обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств.
В День оружейника глава государства поздравил всех сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса, которые выполняют важнейшую задачу - "создают новые уникальные виды оружия, способные защитить страну от любых внешних посягательств".
"На протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих, это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники, то есть того, что специалисты называют средствами доставки", - отметил Путин. По его оценке, "это всегда ставило страну в очень сложное и даже опасное положение". "По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем, и по факту это было явным, опасным нарушением стратегического баланса", - признал президент. "Вот сейчас, впервые в нашей новейшей истории, Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня [вооружения], такого оружие нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет", - подчеркнул Путин.
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