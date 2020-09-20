Трамп считает, что Россия, Китай, КНДР завидуют США
09:25 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп вновь заявил в субботу, что Соединенные Штаты обладают оружием, "подобного которому этот мир никогда не видел". При этом он выступил с утверждением, что Россия, Китай и КНДР завидуют США в этом вопросе.
"Всего за 3,5 года при моей администрации мы <...> восстановили потрясающую мощь ВС США. <...> Лживые СМИ продолжают говорить: "О! Он раскрывает секретную информацию". Нет, я этого не делаю. Мы создаем и создали оружие, подобного которому этот мир никогда не видел. <...> Я просто говорю вам, что президент [России Владимир] Путин и председатель КНР [Си] Цзиньпин... Россия, Китай, КНДР, все завидуют тому, что мы делаем", - утверждал американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.
"Они даже поверить не могут, если они знают. Вероятно, они не знают. Знаете, при [предыдущем президенте США Бараке] Обаме они были в курсе сразу", - продолжил Трамп, вновь выразив надежду что подобное оружие никогда не придется использовать.
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