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Впервые за 100 лет в Варшаве освятили новый православный храм

12:00 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония освящения нового православного храма - первого за 100 лет - состоялась в воскресенье в польской столице с участием более тысячи верующих, передает корр. ТАСС. Он стал третьим действующим православным приходом в Варшаве.

Чин малого освящения нового храма Премудрости Божией совершил предстоятель Польской православной церкви митрополит Варшавский и всей Польши Савва. Церемония началась с торжественного входа в храм, после чего состоялось освящение воды и церкви, а затем прошла литургия. Теперь в этом храме смогут регулярно проводиться богослужения. Ранее верующие молились в построенной поблизости временной деревянной церкви.

Территория, где построен новый храм, находится на левом берегу Вислы на площади у Пулавской улицы на юге Варшавы. Автор проекта здания церкви - архитектор Анджей Марковский - взял за основу византийский храм Святой Софии, который был построен в VI веке в Константинополе. Варшавская церковь намного меньше этого прототипа. Ее длина и ширина - 36,9 и 30 метров соответственно. Крышу строения украшают пять куполов на разных уровнях. Высота здания от фундамента до вершины центрального купола - 21,6 метра.

Внутреннее убранство церкви пока не завершено. В будущем она будет украшена фресками в технике полихромии. Кроме этого, нужно доделать перила, полы, облицовку, установить двери и два колокола. Как ожидается, окончательно строительство завершится весной 2021 года. Храм полностью построен на средства, собранные от пожертвований прихожан.

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