В МГСУ состоялась торжественная церемония открытия Московских студенческих игр

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торжественная церемония открытия финального этапа XXXIII Московских студенческих игр состоялась в Москве в воскресенье.

Мероприятия прошли в легкоатлетическом манеже Московского государственного строительного университета в Международный день студенческого спорта. Участниками Игр станут более 20 тыс. студентов из 60 университетов, соревнования пройдут в 90 видах программы.

Церемония началась с парада чемпионов - лучших спортсменов вузов Москвы и Московской области. Старт Играм дал глава Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

"Этот праздник появился несколько лет назад по инициативе FISU [Международная федерация университетского спорта] и РССС. По всей стране сегодня действуют спортивные студенческие площадки. Символично, что FISU возглавляет наш земляк, министр спорта России Олег Матыцин. Он просил передать вам поздравление, записал для вас видеообращение. Спорт - это лучшее занятие, которое придумало человечество, а студенчество - это лучшее время в жизни. Вам повезло, сейчас вы совмещаете два этих фактора. Студенческий спорт - это мощная позитивная волна, которая может смести на своем пути все, даже коронавирус", - сказал Сейранов.

В рамках торжественной церемонии прошло награждение победителей и призеров прошлых Игр.