Сняты ограничения на въезд в РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Республики Корея

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти на взаимной основе утвердили отмену для граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Республики Корея ограничений на въезд в Россию, введенных из-за пандемии коронавируса. Распоряжение об этом подписало правительство РФ, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Гражданам указанных государств и тем, кто имеют там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран", - говорится в сообщении.

Полеты запланированы с периодичностью один раз в неделю. С 21 сентября возобновится авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск). С Южной Кореей (Сеул) возобновление начнется с 27 сентября.