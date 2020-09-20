Сняты ограничения на въезд в РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Республики Корея
17:10 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти на взаимной основе утвердили отмену для граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Республики Корея ограничений на въезд в Россию, введенных из-за пандемии коронавируса. Распоряжение об этом подписало правительство РФ, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
"Гражданам указанных государств и тем, кто имеют там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран", - говорится в сообщении.
Полеты запланированы с периодичностью один раз в неделю. С 21 сентября возобновится авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск). С Южной Кореей (Сеул) возобновление начнется с 27 сентября.
НОВОСТИ
- 16:20 20.09.2020
- Встреча координатора Госдепа США с белорусской оппозицией пройдет в Литве 21 сентября
- 16:10 20.09.2020
- К резиденции Лукашенко двинулась колонна из десятков тысяч манифестантов
- 15:20 20.09.2020
- По требованию госорганов В Минске снижена скорость мобильного интернета
- 15:10 20.09.2020
- Демонтаж поврежденных огнем лесов вокруг собора Нотр-Дам займет еще месяц
- 14:20 20.09.2020
- В МГСУ состоялась торжественная церемония открытия Московских студенческих игр
- 14:10 20.09.2020
- Движение по проспекту Победителей в направлении резиденции Лукашенко перекрыли сотрудники ГАИ
- 13:20 20.09.2020
- У границ РФ активизировались авиация и флот Британии, чтобы выявить слабости российской обороны - СМИ
- 13:10 20.09.2020
- Перед акцией оппозиции в Минске правоохранители усиливают меры безопасности - МВД
- 12:10 20.09.2020
- Автобусы с силовиками и спецтехника выдвинулись в центр Минска
- 12:00 20.09.2020
- Впервые за 100 лет в Варшаве освятили новый православный храм
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать