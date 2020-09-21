Большинство россиян продолжает работу по ставке, сниженной во время карантина - исследование
11:32 21.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Большинство россиян продолжило работу по сниженной во время карантина ставке. Об этом сообщает сервис Работа.ру.
По данным исследования среди почти 4 тыс. участников, зарплату из-за пандемии снизили 81 проценту работников. Они продолжают получать деньги по сокращённой ставке. У 18% участников опроса зарплата вернулась на докарантинный уровень. 1% респондентов указал, что их заработная плата выросла. Говорит Москва
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