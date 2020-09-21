Названы победители премии «Эмми-2020»
12:05 21.09.2020 Источник: НГ-Online
Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения телевизионной премий «Эмми» в основных номинациях.
Больше всего статуэток, одиннадцать, получил сериал HBO «Хранители» (в том числе как лучший мини-сериал). Девять премий — у сериала «Шиттс Крик» (в том числе «Лучший комедийный сериал»), по семь наград забрали «Мандалорец» и «Наследники» (в том числе « Лучший драматический сериал»), в номинации «Лучший телефильм» награду получил «Безупречный». Лучшим актером драматического сериала признали Джереми Стронга из "Наследников", лучшей актрисой драматического сериала - Зендею за роль в "Эйфории".
72-я церемония награждения "Эмми" прошла в виртуальном режиме. Все ведущие соблюдали социальную дистанцию, а гости появлялись в прямом эфире из своих домов.
Вера Цветкова
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