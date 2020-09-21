Названы победители премии «Эмми-2020»

12:05 Источник: НГ-Online

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения телевизионной премий «Эмми» в основных номинациях.

Больше всего статуэток, одиннадцать, получил сериал HBO «Хранители» (в том числе как лучший мини-сериал). Девять премий — у сериала «Шиттс Крик» (в том числе «Лучший комедийный сериал»), по семь наград забрали «Мандалорец» и «Наследники» (в том числе « Лучший драматический сериал»), в номинации «Лучший телефильм» награду получил «Безупречный». Лучшим актером драматического сериала признали Джереми Стронга из "Наследников", лучшей актрисой драматического сериала - Зендею за роль в "Эйфории".

72-я церемония награждения "Эмми" прошла в виртуальном режиме. Все ведущие соблюдали социальную дистанцию, а гости появлялись в прямом эфире из своих домов.

Вера Цветкова