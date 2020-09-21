В Подмосковье начнут включать отопление в жилых домах
14:55 21.09.2020
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Фото Антона Чернова
"С прошлой пятницы мы начали подключать социальные объекты - школы, детские сады, поликлиники, - сказал Андрей Воробьёв. - Эта работа будет продолжена на этой неделе, и дополнительно я даю команду приступить к включению отопления в МКД. Мы видим прогноз на 2-3 дня - до 20 градусов днем, однако ночи - очень холодные. Сегодня в разных территориях Подмосковья было от 2 до 6 градусов тепла. В связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ необходимо включить отопление, чтобы не морозить людей".
Губернатор поручил помочь жителям, которые пострадали от недобросовестной управляющей компании в Красногорске. УК "ДЭЗ", исключенная из реестра Госжилинспекции за долги перед ресурсоснабжающими организациями, продолжает присылать счета жителям 168 многоквартирных домов. В отношении управляющей компании возбуждено уголовное дело. Все платежи теперь должны переводиться только через УК "ЖКХ-ОНЛАЙН".
"Людей вводить в заблуждение, обманывать мы не позволим, - подчеркнул Андрей Воробьёв. - Особенно страдает старшее поколение. Прошу эту работу добросовестно провести и помочь пострадавшим жителям".
Андрей Воробьев отметил, что с наступлением осени в регионе зафиксирован небольшой рост инфицированных коронавирусом: в августе ежедневно выявляли 140-150 случаев, в сентябре - 170-190.
"Нам нужно быть предусмотрительными, все меры безопасности мы должны соблюдать, - подчеркнул Андрей Воробьёв. - Также ведется федеральная программа вакцинации от гриппа. В области вакцинировалось уже порядка 700 тыс. человек. Мы ведем проактивную работу: 38 бригад выезжают, в том числе, на предприятия, чтобы упростить оказание этой услуги".
Губернатор также поручил членам правительства на этой неделе выехать в муниципалитеты и проверить, как решаются вопросы, которые больше всего беспокоят жителей: "Для нас это уже традиционное мероприятие. Глав прошу внимательно посмотреть на проблемные точки и сделать все, чтобы эти вопросы решить".
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