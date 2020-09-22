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НОВОСТИ

Россия в рамках учений перебросила в Белоруссию тактическую группу тульских десантников

08:29 22.09.2020 Источник: NEWSru.com

Минобороны РФ перебросило в Белоруссию батальонную тактическую группу тульской дивизии ВДВ в рамках второго этапа учений "Славянское братство".

"В соответствии с замыслом белорусско-российского учения "Славянское братство-2020" на территорию Республики Беларусь железнодорожным транспортом прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения воздушно-десантных войск России, которая примет участие в совместных практических действиях активной фазы на полигоне "Гожский" под Гродно", - заявили в Минобороны РФ.

Всего в учениях с российской стороны принимают участие более 900 человек и около 100 единиц вооружения и военной техники. Эти военные игры проходят на фоне обострения политической ситуации в Белоруссии, где продолжаются акции протеста против сфальсифицированных итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.

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