Минюст предлагает ликвидировать партию "Народ против коррупции", возглавляемую Романом Путиным

17:12 Источник: Интерфакс

Минюст обратился в Верховный суд России с требованием ликвидировать политическую партию "Народ против коррупции", которую возглавляет Роман Путин.

Как следует из материалов, размещенных на сайте Минюста, партия была образована в 2013 году.

Согласно данным, опубликованным на сайте партии, предприниматель Роман Путин вступил в партию 21 июня этого года, а в начале июля стал ее председателем.

По данным СМИ, Роман Путин приходится президенту РФ двоюродным племянником.