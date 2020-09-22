Председатель КНР призвал не политизировать тему коронавируса
18:00 22.09.2020 Источник: Интерфакс
Мировым лидерам не следует пытаться политизировать тему борьбы против коронавируса COVID-19, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. "Следует отвергать попытки политизации и маргинализации (стран - ИФ)", - сказал он в ходе видеообращения к Генассамблее ООН, говоря об этом заболевании.
По словам Си Цзиньпина, "вирус будет побежден, человечество одержит победу". Он призвал все страны работать вместе над достижением этой цели и сотрудничать с ВОЗ.
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп призвал ООН добиться того, чтобы Китай понес ответственность за распространение коронавируса COVID-19 в мире.
"Китайское руководство и Всемирная организация здравоохранения, которую буквально контролирует Китай, солгали о том, что не было зафиксировано передачи инфекции от человека к человеку", - заявил американский лидер, выступая на Генассамблее ООН.
Он отметил, что "в самые первые дни распространения вируса Китай заблокировал внутренние поездки по стране, но позволил при этом выполнять рейсы из Китая и заражать весь мир".
"Организация Объединенных Наций должна привлечь Китай к ответственности за его действия", - заявил Трамп.
НОВОСТИ
- 17:32 22.09.2020
- Президент Украины обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния
- 17:12 22.09.2020
- Минюст предлагает ликвидировать партию "Народ против коррупции", возглавляемую Романом Путиным
- 17:00 22.09.2020
- Госдума одобрила в первом чтении поправки, закрепляющие наказание за призывы к отчуждению территории РФ
- 16:32 22.09.2020
- Умер переводчик "Улисса" Сергей Хоружий
- 16:12 22.09.2020
- Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
- 16:00 22.09.2020
- Роскосмос подтвердил, что спутник "Монитор-Э1" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
- 15:32 22.09.2020
- Премьер Великобритании объявил о введении новых ограничительных мер для борьбы с COVID-19
- 15:12 22.09.2020
- В Тверской области потерпел аварию истребитель Су-30, экипаж катапультировался - ЗВО
- 15:00 22.09.2020
- Впервые за 100 лет в Чернобыль вернулись медведи
- 14:32 22.09.2020
- В восьми регионах РФ активно растет заболеваемость коронавирусом - эксперт Минздрава
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать