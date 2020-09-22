Председатель КНР призвал не политизировать тему коронавируса

18:00 Источник: Интерфакс

Мировым лидерам не следует пытаться политизировать тему борьбы против коронавируса COVID-19, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. "Следует отвергать попытки политизации и маргинализации (стран - ИФ)", - сказал он в ходе видеообращения к Генассамблее ООН, говоря об этом заболевании.

По словам Си Цзиньпина, "вирус будет побежден, человечество одержит победу". Он призвал все страны работать вместе над достижением этой цели и сотрудничать с ВОЗ.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп призвал ООН добиться того, чтобы Китай понес ответственность за распространение коронавируса COVID-19 в мире.

"Китайское руководство и Всемирная организация здравоохранения, которую буквально контролирует Китай, солгали о том, что не было зафиксировано передачи инфекции от человека к человеку", - заявил американский лидер, выступая на Генассамблее ООН.

Он отметил, что "в самые первые дни распространения вируса Китай заблокировал внутренние поездки по стране, но позволил при этом выполнять рейсы из Китая и заражать весь мир".

"Организация Объединенных Наций должна привлечь Китай к ответственности за его действия", - заявил Трамп.