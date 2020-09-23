"Граждане СССР" на Кубани пытались убить лидера еврейской общины

09:22 Источник: НГ-Online

Сотрудники полиции на Кубани предотвратили заказное убийство лидера религиозной общины Краснодара, заказчики преступления арестованы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю предотвратили убийство по найму и при силовой поддержке коллег из Росгвардии задержали двоих предполагаемых организаторов", - сказала Волк.

"Полицейские получили информацию, что 60-летний житель Славянска-на-Кубани и 70-летняя приезжая из соседней республики, которые позиционируют себя как активисты неофициального движения "Граждане СССР", ищут киллера. Он должен был убить лидера одной из религиозных общин Краснодара. В качестве вознаграждения организаторы преступления обещали исполнителю высокий статус в своем движении", - сказала Волк.

По сведениям "НГ", убить пытались главу местной организации Федерации еврейских общин России.

Редакция НГ-религий