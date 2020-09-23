В России выявили 6 431 случай заражения коронавирусом за сутки
11:00 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 431, это максимум с 13 июля. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. По данным штаба, суточный прирост пять дней составляет 0,6%. Всего в России выявили 1 122 241 случай заражения коронавирусом.
Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 5 750, всего уже выздоровели 923 699 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысило 82,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 150 против 160 днем ранее, всего от инфекции умерли 19 799 пациентов. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.
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