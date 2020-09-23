Собянин поручил ускорить строительство ФОКа на улице Красного Маяка
13:22 23.09.2020
Строительство спорткомплекса в Чертанове Центральном, неподалеку от Битцевского лесопопарка, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, должно быть ускорено. Объект на ул. Красного Маяка, в составе которого будет каток, планируют сдать в 2021 году. Сейчас комплекс готов на 75%. «Департамент спорта, отработайте, чтобы здесь уже директор был, служба набиралась так, чтобы вы потом полгода не передавали этот объект, а сразу же начали эксплуатировать в максимально короткие сроки, – поручил градоначальник. – Он и сейчас, мне кажется, выглядит неплохо. Масштабно достаточно. Объект очень хороший и качественный».
Спорткомплекс будет использован для проведения тренировок спортсменов физкультурно-спортивного объединения «Хоккей Москвы». В нем также планируют открыть секции хоккея и фигурного катания для детей и устраивать соревнования. В спорткомплексе будет профессиональная хоккейная коробка и зал общей физической подготовки.
С вопросом по поводу строительства спортивного комплекса на ул. Красного Маяка к Собянину обратилась домохозяйка Галина Желтова в ходе проведенного мэром по поручению президента РФ личного приема граждан. По данным мэрии, с 2011 года в столице построили 10 ледовых дворцов и спорткомплексов с катками, еще восемь – планируются.
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