Приставы арестовали квартиру Навального

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приставы наложили арест на квартиру блогера Алексея Навального, сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании "Московской школьник", принадлежащей повару Путина Евгению Пригожину. 27 августа, то есть через неделю после отравления Навального, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино", - сообщила Ярмыш.

Теперь Навальный не может продать, подарить или заложить квартиру. По словам Ярмыш, тогда же были арестованы и счета Навального. В рамках иска "Московского школьника" ранее были арестованы счета главы You-Tube-канала "Навальный лайв" Любови Соболь и счета Фонда по борьбе с коррупцией, в результате ФБК был вынужден сменить юридическое лицо.

"В общей сложности суд постановил взыскать с Навального, Соболь и ФБК около 88 млн рублей, именно в такую сумму он оценил упущенную выгоду "Московского школьника" из-за разрыва контракта на поставку питания", - заявила Ярмыш.