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Майклу Калви не позволили снять электронный браслет даже для проведения МРТ раковой опухоли - СМИ

20:40 24.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Находящемуся под домашним арестом основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не позволили снять с ноги электронный браслет для проведения МРТ раковой опухоли. Из-за этого ее удаляли менее прогрессивным методом, и Калви пришлось проходить еще один курс лучевой терапии, сообщает Financial Times.

Ранее суд отказался смягчать условия домашнего ареста, несмотря на заявления бизнесмена о наличие у него злокачественной опухоли. Адвокаты подавали апелляционную жалобу и указывали, что суд нарушил принципы гуманности по отношению к Калви.  Эхо Москвы

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