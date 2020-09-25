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Интерпол фиксирует переход киберпреступников на аутсорсинг - МВД РФ

14:12 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киберпреступность в последние несколько лет перешла на аутсорсинг. Об этом в интервью ТАСС в пятницу сообщил начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

"Тренд последних лет - переход преступников на аутсорсинг. Имеется в виду схема "преступление как услуга" ("crime as a service"). В частности, в даркнете регулярно всплывают предложения об организации "коммерческих" DDoS-атак, аренде бот-сетей, продаже или аренде программных кодов вредоносного ПО", - сказал он.

По словам Прокопчука, для координации международных усилий в борьбе с киберпреступлениями несколько лет назад в Сингапуре открыт Международный центр Интерпола по инновациям. "По сути, это вторая штаб-квартира, в фокусе внимания которой находятся именно киберпреступления. Мы ведем активную работу по идентификации кибермошенников и группировок хакеров совместно с сингапурским центром, а также Европейским центром по вопросам киберпреступности Европола. По этому направлению работы уже есть определенные результаты", - отметил Прокопчук.

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