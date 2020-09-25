Снаряд с отделяемой головной частью для "Торнадо-Г" впервые применили на учениях "Кавказ"
15:00 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
25 сентября. /ТАСС/. Российские военные впервые применили снаряд с отделяемой головной частью для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" в ходе основного этапа стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. За действиями войск на полигоне наблюдает президент РФ Владимир Путин.
"Впервые применен снаряд с отделяемой головной частью, которая на стабилизирующем парашюте падает на объект практически отвесно. Благодаря этому обеспечивается высокая степень поражения целей за укрытиями", - сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.
В эпизоде учений были задействованы три реактивных артиллерийских дивизиона этих систем.
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