Снаряд с отделяемой головной частью для "Торнадо-Г" впервые применили на учениях "Кавказ"

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

25 сентября. /ТАСС/. Российские военные впервые применили снаряд с отделяемой головной частью для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" в ходе основного этапа стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. За действиями войск на полигоне наблюдает президент РФ Владимир Путин.

"Впервые применен снаряд с отделяемой головной частью, которая на стабилизирующем парашюте падает на объект практически отвесно. Благодаря этому обеспечивается высокая степень поражения целей за укрытиями", - сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

В эпизоде учений были задействованы три реактивных артиллерийских дивизиона этих систем.