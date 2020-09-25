Боррель - Зеленскому: Евросоюз - не банкомат...

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал украинские власти активизировать процесс реформ и выразил готовность оказывать поддержку именно в этом процессе, а не заниматься благотворительностью. Об этом говорится в статье Борреля на сайте украинского издания "Европейская правда" по итогам его недавнего визита на Украину.

"Как я уже сказал президенту [Украины Владимиру Зеленскому], ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны", - написал он.

По мнению многих обозревателей, как подчеркнул Боррель, в последнее время "темпы реформ на Украине замедлились", в частности в контексте выполнения обязательств в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Он назвал "тревожным сигналом" в плане готовности Украины бороться с коррупцией смену правительства Украины в начале марта текущего года и "освобождение с должностей реформаторов".