Боррель - Зеленскому: Евросоюз - не банкомат...
20:30 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал украинские власти активизировать процесс реформ и выразил готовность оказывать поддержку именно в этом процессе, а не заниматься благотворительностью. Об этом говорится в статье Борреля на сайте украинского издания "Европейская правда" по итогам его недавнего визита на Украину.
"Как я уже сказал президенту [Украины Владимиру Зеленскому], ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны", - написал он.
По мнению многих обозревателей, как подчеркнул Боррель, в последнее время "темпы реформ на Украине замедлились", в частности в контексте выполнения обязательств в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Он назвал "тревожным сигналом" в плане готовности Украины бороться с коррупцией смену правительства Украины в начале марта текущего года и "освобождение с должностей реформаторов".
НОВОСТИ
- 15:00 25.09.2020
- Снаряд с отделяемой головной частью для "Торнадо-Г" впервые применили на учениях "Кавказ"
- 15:00 23.09.2020
- Российское военное судно столкнулось с контейнеровозом у берегов Дании
- 14:32 23.09.2020
- Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях - источник
- 13:20 23.09.2020
- Северный флот проведет десантные учения на Чукотке
- 13:05 22.09.2020
- Стратегические бомбардировщики США "навестили" Арктику
- 09:20 21.09.2020
- В России стартовали военные учения «Кавказ — 2020»
- 21:00 19.09.2020
- Сверхзвуковые бомбардировщики РФ установили мировой рекорд по дальности полета - ВКС
- 12:32 17.09.2020
- Российский МиГ-31 над Беринговым морем перехватил два стратегических бомбардировщика США
- 23:32 16.09.2020
- С-400 в Турции еще не поставлены на боевое дежурство
- 22:25 16.09.2020
- Глава Китая считает, что Китай обгонит Россию по "проблемности" для США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать