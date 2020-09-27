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НОВОСТИ

В Армении введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация

12:02 27.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Армении в воскресенье в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва. Об этом написал на своей странице в "Фейсбуке" премьер-министр Никол Пашинян.

"Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу призываю явиться в военные комиссариаты", - отметил он.

Ранее о введении военного положения в Нагорном Карабахе заявил глава непризнанной республики Араик Арутюнян.

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