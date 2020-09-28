Цена на нефть до конца года не опустится ниже $40 за баррель - Кудрин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена на нефть до конца 2020 года не опустится ниже 40 долларов за баррель, заявил в понедельник глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT.

"Я думаю, что как раз между 40 и 50 долларами за баррель цена и будет пока находиться. Тем не менее, если мировой кризис усилится, вновь могут произойти колебания, однако ко второй волне пандемии все страны и правительства будут относиться иначе, чем к первой. Поэтому и правительства будут меньше вводить ограничения. В этом смысле цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной, никак не до 20 долларов за баррель. Тем более с учетом действия соглашения ОПЕК+, думаю, цены удержатся выше 40 долларов", - сказал он.

По словам Кудрина, при цене на нефть в 20 долларов за баррель объем расходов Фонда национального благосостояния составил бы до 2 трлн рублей. "Но поскольку стоимость нефти восстановилась до уровня 40 долларов, заложенного в бюджетном правиле, можно сказать, что бюджет находится в зоне безопасности", - отметил глава Счетной палаты.