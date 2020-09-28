Меркель тайно посетила Навального в клинике "Шарите" - Spiegel
11:32 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила блогера Алексея Навального в клинике "Шарите" до того, как его оттуда выписали 22 сентября. Об этом в воскресенье вечером сообщило издание "Шпигель" со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает портал, Меркель таким "необычным жестом подчеркнула солидарность правительства ФРГ с Алексеем Навальным". Она навестила Навального "в условиях полной секретности" в клинике, когда он еще лежал на больничной койке, пишет "Шпигель".
По информации издания, ее визит является еще одним свидетельством того, что канцлер не готова спускать "дело Навального" на тормозах и будет пытаться выяснить все обстоятельства произошедшего с ним.
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