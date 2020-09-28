0
0
175
НОВОСТИ

Меркель тайно посетила Навального в клинике "Шарите" - Spiegel

11:32 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила блогера Алексея Навального в клинике "Шарите" до того, как его оттуда выписали 22 сентября. Об этом в воскресенье вечером сообщило издание "Шпигель" со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает портал, Меркель таким "необычным жестом подчеркнула солидарность правительства ФРГ с Алексеем Навальным". Она навестила Навального "в условиях полной секретности" в клинике, когда он еще лежал на больничной койке, пишет "Шпигель".

По информации издания, ее визит является еще одним свидетельством того, что канцлер не готова спускать "дело Навального" на тормозах и будет пытаться выяснить все обстоятельства произошедшего с ним.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 28.09.2020
Более 5 тыс. человек получили вакцину "Спутник V", значимых побочных реакций нет
0
63
12:20 28.09.2020
Суд признал законным отказ СК проверить факт возможного отравления Навального
0
85
12:05 28.09.2020
Паводок стал причиной обрушения моста через реку Кола под Мурманском - Белозеров
0
104
12:00 28.09.2020
Посол Армении в РФ сообщил о 30 жертвах с армянской стороны в Нагорном Карабахе
0
130
11:20 28.09.2020
Цена на нефть до конца года не опустится ниже $40 за баррель - Кудрин
0
181
11:05 28.09.2020
Япония намерена к 2035 году построить завод на Луне
0
213
11:00 28.09.2020
В России впервые с 16 июня выявили более 8 000 заразившихся коронавирусом за сутки
0
198
10:32 28.09.2020
В зоне паводка оказались 56 населенных пунктов в Хабаровском крае
0
185
10:20 28.09.2020
В Азербайджане объявлена частичная мобилизация
0
246
10:05 28.09.2020
США закроют свое посольство в Багдаде в случае продолжения ракетных обстрелов - WSJ
0
233

Возврат к списку