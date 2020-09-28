Меркель тайно посетила Навального в клинике "Шарите" - Spiegel

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила блогера Алексея Навального в клинике "Шарите" до того, как его оттуда выписали 22 сентября. Об этом в воскресенье вечером сообщило издание "Шпигель" со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает портал, Меркель таким "необычным жестом подчеркнула солидарность правительства ФРГ с Алексеем Навальным". Она навестила Навального "в условиях полной секретности" в клинике, когда он еще лежал на больничной койке, пишет "Шпигель".

По информации издания, ее визит является еще одним свидетельством того, что канцлер не готова спускать "дело Навального" на тормозах и будет пытаться выяснить все обстоятельства произошедшего с ним.